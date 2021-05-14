Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM В центре Екатеринбурга жители заметили голого мужчину, молившегося на площади Труда. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»,

Горожане сидели в сквере у фонтана «Каменный цветок» и увидели голого мужчину, который молился у православной часовни. Очевидцы мгновенно вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД по городу уже сообщили журналистам, что странного жителя уже удалили из общественного места. Полицейские выясняют, что могло сподвигнуть мужчину на ненормальный поступок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе незаконных митингов 31 января было обнаружено, что участниками мероприятия стало немалое число психически больных людей, у которых есть соответствующий диагноз.

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