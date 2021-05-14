Кызыл, , 09:20 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Туве выявили 14 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Сумма фальшивых денег составила 70 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

«13 подделок пришлись на купюры модификации 2010 года и одна подделка имитировала банкноту образца 1997 года», — отметили в учреждении.

При этом за первые три месяца 2020 года в банках региона выявили всего одну фальшивую банкноту, также номиналом 5 тыс. рублей.

По мнению начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций банка Игоря Решетникова, активизации фальшивомонетчиков способствует восстановление экономической активности и улучшение эпидемической ситуации.