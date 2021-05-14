Москва, , 09:19 — REGNUM Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров рассказал, при появлении каких синяков на теле необходимо обратиться к врачу.

По словам врача, нужно понимать, из-за какой-то бытовой травмы или ушиба кровь может выйти из сосуда и попасть под кожу. Как правило, они проходят сами, но многое зависит от объема гематомы.

«Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдет дней через 10−15, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов пройдет быстрее», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

В случае если это большой синяк, большая гематома с большим объемом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается, уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Демуров сообщил, что люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста, с лишним весом входят в группу риска по коронавирусной инфекции. У таких людей шанс заразиться инфекцией выше, чем у других, но это не означает, что заболевание будет у них протекать в тяжёлой форме.

Читайте подробнее: Врач-хирург назвал группу людей, предрасположенных к тяжёлой форме COVID-19