Самара, , 09:22 — REGNUM Марафон проектов запустил молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2021». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Самарской области.

Сообщается, что у будущих участников марафона, который проходит с 13 мая по 1 июля, будет возможность пройти обучение, получить практические навыки, также они смогут получить обратную связь от экспертов по своим проектам, чтобы участвовать в грантовых конкурсах форума.

Отмечается, что в 2021 году конкурс проектов включает в себя два направления:

— Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;

— Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

По словам организаторов, чтобы стать участником марафона, нужно вступить в группу в социальной сети «Марафон проектов // iВолга» и выполнить задания. Сертификат о прохождении получат те, кто выполнит 75% предложенных заданий.

Отмечается, что молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2021» пройдет с 23 по 31 июля в офлайн-формате на Мастрюковских озерах. Организаторы предполагают, что в мероприятии примут участие около двух тысяч человек.

«Чтобы попасть на Мастрюковские озера и получить возможность выиграть финансирование своего проекта, участникам необходимо подать заявку на Форум до 25 мая на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.