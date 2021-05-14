Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Катастрофическая по своим последствиям кибератака может обрушиться на США, риск такого нападения постоянно растёт. Об этом исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс заявил в ходе онлайн-брифинга.

По словам Уэйлса, власти США считают хакерскую атаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline «значительным», но не «катастрофическим» инцидентом. Однако агрессия противников США растёт, они устраивают всё больше масштабных инцидентов в киберпространстве, и один из них может стать катастрофой.

«Моё ощущение заключается в том, что вероятность возрастает почти с каждым днём», — приводит слова Уэйлса ТАСС.

Он добавил, что недавний масштабный взлом через программное обеспечение фирмы SolarWinds говорит о прелюдии к крупной атаке. Такая ситуация беспокоит власти США.

Читайте также: Псаки приписала России «некоторую ответственность» за последнюю кибератаку