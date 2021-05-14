Вашингтон, 14 мая, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Катастрофическая по своим последствиям кибератака может обрушиться на США, риск такого нападения постоянно растёт. Об этом исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс заявил в ходе онлайн-брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По словам Уэйлса, власти США считают хакерскую атаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline «значительным», но не «катастрофическим» инцидентом. Однако агрессия противников США растёт, они устраивают всё больше масштабных инцидентов в киберпространстве, и один из них может стать катастрофой.

«Моё ощущение заключается в том, что вероятность возрастает почти с каждым днём», — приводит слова Уэйлса ТАСС.

Он добавил, что недавний масштабный взлом через программное обеспечение фирмы SolarWinds говорит о прелюдии к крупной атаке. Такая ситуация беспокоит власти США.

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