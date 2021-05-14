Калуга, 14 мая, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области предложили внести изменения в Лесной кодекс РФ. Инициатива связана с тем, что сегодня регионы не могут вкладывать свои средства в то, чтобы очистить территорию лесов от мусора. Об этом 14 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения калужского областного парламента.

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Вопрос несанкционированного сброса отходов на территории лесов, особенно прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам и зонам индивидуальной жилой застройки, стоит довольно остро. Депутаты калужского областного Заксобрания поддержали региональное министерство природных ресурсов и экологии в том, что юридические лица региона и отдельные граждане не всегда готовы платить за вывоз мусора, предпочитая коммунальные отходы незаконно сваливать на земли лесного фонда. По поводу захламления лесов в областной парламент поступает немало обращений от жителей. Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за такие правонарушения, однако для привлечения виновных к административной и уголовной ответственности требуется установить правонарушителей и получить неопровержимые доказательства их виновности и это не всегда удаётся.

Помимо ужесточения контроля в данной сфере, инициатива калужских законодателей включает предложения наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по ликвидации мусорных свалок на землях лесного фонда. Пока этого не сделано, регионы не могут вкладывать в решение этой проблемы свои средства. В силу установленных бюджетным законодательством запретов финансирование данных расходов из бюджета Российской Федерации тоже не осуществляется.