Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:18 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления более десяти студентов в общежитии строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре возбудили следователи. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уточняется, что в ходе мониторинга в интернете была выявлена публикация о том, что в медучреждения с диагнозом «кишечная инфекция» госпитализированы 16 студентов и два преподавателя строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, состояние их здоровья удовлетворительное и угроза их жизни отсутствует. При этом также в настоящее время ведутся следственные действия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 мая в общежитии Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа отравились 13 студентов.