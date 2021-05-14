Ставрополь, , 09:16 — REGNUM На Северном Кавказе текущая неделя, начавшаяся похолоданием и снегопадами в ряде субъектов округа, завершается 30-градусной жарой. Резкая перемена погоды 14 мая ждет жителей практически всех субъектов СКФО.

По прогнозам Гидрометцентра, до +26 — 31°, а местами до +33° ожидается днем в Карачаево-Черкесии и Дагестане, на Ставрополье, в Чечне и других республиках округа. Местами в ряде субъектов будут идти кратковременные дожди с грозами, усилится ветер в Чечне и Дагестане до 15−20 м/с. Тепло днем, до + 18…23°, будет даже в горных районах СКФО. В приморских районах Дагестана до + 20…25°.

Такая погода сохранится до конца выходных, прогнозируются лишь местами кратковременные дожди, грозы и усиление ветра в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне до 15−20 м/с, а в Дагестане — до 18−23 м/с.

При этом сохранится лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана выше 2500 м. В Ставропольском крае и Северной Осетии прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс).

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