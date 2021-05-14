Ташкент, , 09:14 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана привлекли к административной ответственности жителя Ургутского района Самаркандской области, разбрасывавшего деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

Сотрудники УВД отреагировали на появление в сети видеоролика, на котором местный житель 1991 года рождения разбрасывает деньги в группе детей. Мужчина пригласил родственников и детей в гости для празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама).

Правоохранители провели с мужчиной беседу и привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных требований, связанных с отсутствием медицинской маски.