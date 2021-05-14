Благовещенск, , 09:13 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Мудрака, проживающего в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района Приамурья, поздравили 13 мая со 100-летним юбилеем сотрудники Константиновского межрайонного следственного отдела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В годы войны юбиляр служил разведчиком в составе 6-й отдельной разведывательной роты стрелковой дивизии. Он сражался на Дальневосточном фронте против Квантунской армии. Был награждён орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

После войны Иван Михайлович остался жить в Приамурье. Долгие годы он трудился комбайнёром в полях.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Благовещенска, ветеран труда, пережившая блокаду Ленинграда, Лидия Петровна Левичева 9 мая отметила своё 90-летие. С юбилеем и Днём Победы её поздравил глава города Олег Имамеев.