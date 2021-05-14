Ярославль, 14 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля досрочно отменила постановление о резервировании земель под Карабулинскую развязку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный документ.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

Постановление «О резервировании земель для муниципальных нужд города Ярославля» вышло 23 января 2020 года. В нём резервировались земли для будущей Карабулинской развязки сроком на три года, то есть до января 2023 года. На землях от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе в соответствии с этим документом было запрещено новое строительство, так как в дальнейшем на этом месте могла пройти развязка, и городским властям пришлось бы выкупать их. Ограничивались и другие права владельцев земельных участков.

Запрет действовал в течение многих лет и регулярно продлевался. На этот раз постановление мэрии от 11 мая № 408 просто отменяет предыдущий документ. Другого нормативного акта о резервировании официальный сайт мэрии и открытые базы данных не выдают.

Что это значит, пока неясно. О Карабулинской развязке власти говорят на протяжении десятилетий, но денег на неё нет. Попытка актуализировать проект в 2016 году не удалась — проект не прошёл федеральную госэкспертизу.

Означает ли это, что мэрия отказалась от развязки, или же постановление отменено по каким-то иным причинам, пока неясно. ИА REGNUM запросило официальный комментарий в городской администрации.

Судя по всему, владельцы земель на ранее зарезервированных территориях сейчас могут проводить все операции с ними без каких-либо ограничений.