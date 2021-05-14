Лондон, , 09:14 — REGNUM Британская автокомпания Land Rover представила компактный премиальный вседорожник Land Rover Discovery Sport 2022 модельного года в специальной версии Urban Edition. Об этом сообщает пресс-служба британской компании.

Спецверсия создана на основе комплектации R-Dynamic. Автомобиль имеет затемненные алюминиевые элементы, сиденья из кожи Luxtec Suedecloth и контрастную чёрную крышу.

Для покупателей доступны шесть вариантов оттенков экстерьера. Среди них: Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White и Silicon Silver.

В моторной линейке модели Land Rover Discovery Sport Urban Edition есть бензиновый «движок» P249 и дизельный силовой агрегат D199.

Также спецверсия может похвастаться функцией беспроводного обновления программного обеспечения системы. Благодаря этой опции у водителей всегда будут свежие дорожные карты и другие приложения.

Ранее нидерландская компания Niels van Roij Design представила необычную версию Land Rover Defender. Автомобиль оснащён кузовными деталями со стилизованными следами ржавчины. Автор такого дизайна — соучредитель компании Heritage Customs Нильс ван Рой.

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