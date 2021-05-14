Сеул, , 09:15 — REGNUM В Южной Корее до 15 июня продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией коронавируса, объявленное 23 марта 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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Представители МИД Южной Кореи рекомендовали гражданам страны отменить или отложить поездки за границу из-за продолжающегося распространения COVID-19, а тем, кто находится за пределами страны — принять дополнительные меры предосторожности: придерживаться правил гигиены и минимизировать контакты с другими людьми.

Отметим, что с начала пандемии во всем мире выявили более 156 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 3,2 млн человек.