Братислава, , 09:16 — REGNUM Украина и Венгрия достигли прогресса в вопросе соблюдения прав венгерского этнического меньшинства, проживающего в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в посольстве Венгрии в Братиславе, сообщило издание Hirado.hu.

Министр отметил, что отношения Венгрии и Украины долгое время не развивались, между странами остаётся много разногласий.

«В последние дни был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма, и в нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить», — сказал Сийярто.

Он рассказал, что сторонам удалось продвинуться в вопросе о взаимном признании дипломов и профессиональных квалификаций. Предварительная подготовка текста соответствующего соглашения уже завершена.

Кроме того, «намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования в части правил использования родного языка», — добавил Сийярто.

В свою очередь, Кулеба поддержал предложение Венгрии о взаимном признании паспортов вакцинации, выданных на территории двух стран. Это существенно облегчит поездки для вакцинированных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что Сийярто может в скором времени посетить подконтрольную Киеву часть Донбасса.

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