Барнаул, , 09:10 — REGNUM К предложению ввести в России систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») относится скептически. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

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«Введение системы поощрения пассажиров является одним из способов стимулирования прививочной кампании. Не секрет, что темпы вакцинации в России значительно ниже, чем в США и ведущих европейских странах.

Данное предложение вполне разумное, в том числе и по причине планируемого вовлечения преимущественно экономически активного населения, интенсивно перемещающегося по стране и за ее пределами — то есть, по существу потенциальных распространителей эпидемии.

Понятно, что тут на одной чаше весов оказываются возможные преференции от вакцинации, на другой — такие факторы как доступность прививки и нежелание лишний раз сталкиваться с учреждениями здравоохранения, а также банальные страх и сомнения в безопасности препарата. Поэтому предположу, что несмотря на разумность предлагаемой меры, ее КПД будет очень низким».

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса, принадлежит Общероссийскому объединению пассажиров. Соответствующее письмо было направлено в адрес главы Минтранса Виталия Савельева.

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