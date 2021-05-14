Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM На заправках в Бурятии за три недели, с 19 апреля по 11 мая, бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 5−10 копеек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, подводя итоги мониторинга цен.

Так, по данным статистиков, стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 7 копеек и достигла 45,32 рубля. АИ-80 стоит теперь 47,80 (+10 копеек), АИ-98 — 53,45 рубля (+10 копеек).

Дизельное топливо жители Бурятии могут купить в среднем за 51,97 рубля, что на 5 копеек больше, чем в середине апреля.

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