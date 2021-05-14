Нью-Дели, , 09:08 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 343 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 24 млн. Об этом 14 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 343 144 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 24 046 809.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 4000 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 262 317.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 079 599 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 704 893 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 362 727 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.