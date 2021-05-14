Прага, 14 мая 2021, 09:07 — REGNUM Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии во втором матче Чешских хоккейных игр, которые являются заключительным этапом Евротура. Встреча завершилась со счётом 1:4.
В составе российской сборной единственную шайбу забросил нападающий Максим Шалунов. У финской команды отличились Аксель Ринделль, Ере Карьялайнен, оформивший дубль, и Теэму Турунен.
Таким образом, сборная России потерпела первое поражение в Евротуре. Ранее в рамках турнира российская команда одержала десять побед подряд.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские хоккеисты одержали десятую победу подряд в Евротуре