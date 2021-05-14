Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Группа крайне левых демократов, в том числе представители так называемого «Отряда», выступили 13 мая с жесткой критикой Израиля, сообщает New York Post.

Среди прочего ряд законодателей связали возобновление конфликта Израиля с движением ХАМАС с такими проблемами, как расизм и незаконная миграция в США.

«Как чернокожая женщина в Америке, я не новичок в жестокости полиции и санкционированном государством насилии», — заявила член палаты представителей Аянна Прессли.

«Из нас сделали преступников за то, как мы проявляем себя в мире… Палестинцам говорят то же, что и черным людям в Америке: приемлемой формы сопротивления нет», — добавила она.

Со своей стороны, ее коллега по законодательному собранию Ильхан Омар осудила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «крайне правым этнонационалистом».

«Как мы можем лишь говорить о палестинском государстве и абсолютно ничего не делать, чтобы воплотить эту государственность в жизни, в то время как израильское правительство, которое мы финансируем, пытается сделать это невозможным?» — заявила она.

Рашида Тлаиб, первый выходец из Палестины, избранный в палату представителей США, подчеркнула, что «палестинцы никуда не денутся, сколько бы еще денег вы ни посылали израильскому правительству апартеида», а также обрушилась на администрацию Байдена критику по поводу ее реакции на конфликт.

«Если прочитать заявления президента Байдена, [государственного секретаря Энтони] Блинкена, [министра обороны] генерала [Ллойда] Остина и лидеров обеих партий, то кажется сомнительным, что палестинцы вообще существуют», — указала она.

Эту критику поддержала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, которая признала, что «президент заявил, что Израиль имеет право на самооборону», прежде чем спросить: «имеют ли палестинцы право на выживание?»