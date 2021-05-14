Крайне левые демократы осудили Израиль вопреки Байдену
Вашингтон, 14 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Группа крайне левых демократов, в том числе представители так называемого «Отряда», выступили 13 мая с жесткой критикой Израиля, сообщает New York Post.
Среди прочего ряд законодателей связали возобновление конфликта Израиля с движением ХАМАС с такими проблемами, как расизм и незаконная миграция в США.
Со своей стороны, ее коллега по законодательному собранию Ильхан Омар осудила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «крайне правым этнонационалистом».
Рашида Тлаиб, первый выходец из Палестины, избранный в палату представителей США, подчеркнула, что «палестинцы никуда не денутся, сколько бы еще денег вы ни посылали израильскому правительству апартеида», а также обрушилась на администрацию Байдена критику по поводу ее реакции на конфликт.
Эту критику поддержала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, которая признала, что «президент заявил, что Израиль имеет право на самооборону», прежде чем спросить: «имеют ли палестинцы право на выживание?»