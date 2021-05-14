Саратов, , 09:07 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 118 жителей, среди них пневмония диагностирована у 78 пациентов. Всего по состоянию на 14 мая выявлено 60 749 случаев заражения. Выздоровели за сутки 208 пациентов, за все время — 55 813 человек. Скончались с начала наблюдения 990 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 42 носителя коронавируса, в Энгельсском районе — 19, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодное единовременное пособие на покупку защитных средств предложил ввести для пенсионеров депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Сумму в 10 тыс. рублей он предложил выплачивать накануне осеннего эпидемиологического сезона на приобретение средств индивидуальной защиты.

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