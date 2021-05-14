Москва, 14 мая, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Во второй половине дня 14 мая в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь с грозой. Об этом 14 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния Гроза

«Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит +22… +24 °C, в Московской области — +19… +24 °C. При этом Синенков добавил, что количество осадков выпадет в разных местах разное.

«Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5−6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет», — пояснил он.

Кроме того, Синенков отметил, что будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в Москве с 17 мая будет достигать +25…+27 градусов.