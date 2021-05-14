Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, 14 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На Ямале семьям тундровиков Сеяхи помогут восстановить поголовье оленей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

Пресс-служба администрации Ямальского района Тундра Сеяхи сегодня

Зимой 2021 года из-за дождей, снегопадов и резкого понижения температуры воздуха 70% территории сеяхинской тундры покрылось толстой коркой льда. В зоне обледенения оказались 260 семей со стадами оленей.

Пресс-служба администрации Ямальского района Тундровики в поисках оленей

За зиму и весну в сеяхинской тундре, по предварительным оценкам оленеводов, из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных. Некоторые тундровики ещё собирают оленей, которые ушли на свободный выпас в поисках ягеля. Масштабы ущерба будут уточняться после вакцинации, которая начнётся в июне.

Пресс-служба администрации Ямальского района Власти Ямальского района оказывают помощь тундровиками

Власти Ямальского района сейчас рассматривают как вариант приобретение оленей для пострадавших семей. Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут продолжать вести традиционный образ жизни, отмечает глава района Андрей Кугаевский.