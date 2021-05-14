Тбилиси, 14 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На территории Грузии запустят производство разработанной в США автоматической винтовки М4. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 13 мая сообщил, выступая перед депутатами в парламенте, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

U.S. Navy Автоматический карабин M4

Он рассказал, что выпускать оружие будут на базе грузинского научно-технического центра Delta. Поможет наладить производство компания из Израиля.

«Хочу сообщить вам радостную новость, которая связана с началом производства автоматов М4. До конца года новое грузино-израильское предприятие запустит на территории Delta производство автоматического огнестрельного оружия», — сообщил глава минобороны.

Он добавил, что грузинская армия в феврале текущего года получила от США 12-миллиметровые крупнокалиберные пулемёты М2 и автоматические гранатомёты Мk 19. Как отметил Бурчуладзе, это позволит Грузии продвинутся в переходе к стандартам НАТО.

Стоит отметить, грузинская армия перешла на использование автоматов М4 летом 2020 года.