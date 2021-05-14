Барнаул, 14 мая, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Мошенническая схема, которая позволяет выманивать личные данные жителей России на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций, новой не является. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Фишинг — один из основополагающих способов по поиску «клиентов» для мошенников. Известен он был ещё со времён создания системы интернет платежей. В России расцвет фишинга пришёлся на период «интернетизации» страны, когда дорогущие и медленные Dial up линии стали уходить в прошлое, а на смену пришли широкополосный доступ и мобильные сети. Появились сотни фейковых копий популярных сайтов, посещение которых гарантированно заражало компьютер пользователя вредоносным ПО. Только у злоумышленников были немного другие цели — выманивание денег посредством СМС.

Сейчас же десятилетиями отработанную схему с фишинговыми сайтами слегка адаптировали под современные реалии. Только теперь вместо денег в основном «вылавливают» персональные данные и номера банковских карт.

Как бороться? Стараться не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать электронные письма от неизвестных и не вызывающих доверия отправителей».

Напомним, ранее в РИА Новости со ссылкой на специалистов компании Bi.Zone известили о создании фишинговых сайтов, которые выманивают персональные данные пользователей, предлагая им поучаствовать в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которыми прикрывались злоумышленники, есть даже американская Tesla и проекты Илона Маска.