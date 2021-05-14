Москва, , 08:56 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault вывел на российский рынок обновлённый кроссовер Arkana 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

В РФ модернизированный кроссовер представлен в пяти комплектациях, в том числе в лимитированной спецверсии Pulse и топовой версии Prime.

Renault Arkana Prime имеет стильный внешний вид и более современное оснащение.

Автопроизводитель оснастил модель в топовой комплектации двухцветной кожаной обивкой сидений с перфорацией и тиснением, а также прострочкой на дверных панелях. Также внутри машины множество элементов из хрома. Снаружи авто выделяется контрастной чёрной крышей и такого же цвета литыми дисками размером 17 дюймов.

В движение модель приводит турбомотор TCe объёмом 1,3 л производительностью 150 «лошадей», который сочетается с вариатором и передним приводом. Также доступна версия модели с приводом 4×4.

Ранее компания Renault запатентовала в РФ дизайн седана Dacia Logan третьего поколения. В основе автомобиля лежит «тележка» CMF-B. На этой же платформе будет собрана новая версия внедорожника Niva.

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