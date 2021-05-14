Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми начали проверять работу климатических систем в общественном транспорте. Рейды проводят по поручению мэра Алексея Дёмкина.

«С наступлением жаркой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте — кондиционеры в некоторых автобусах или не включены, или не работают. По моему поручению контрольно-ревизорская служба «Гортранса» начала проверку работоспособности оборудования», — сообщил Дёмкин в своём Instagram-акаунте.

Контролёры контрольно-ревизорской службы с 12 мая начали выходить на линию для проведения профилактических бесед с экипажами транспортных средств о необходимости включения кондиционеров. До конца недели (16 мая) пройдет проверка всех маршрутов, которые по контракту должны быть оборудованы кондиционерами.

«Пишите номера маршрутов, к которым есть замечания, «Гортранс» возьмет в работу», — обратился градоначальник к горожанам.

Стоит отметить, в Прикамье пришла аномальная жара. Согласно метеопрогнозу, она продлится до 16 мая.