Пермь, 14 мая 2021, 08:52 — REGNUM В Перми начали проверять работу климатических систем в общественном транспорте. Рейды проводят по поручению мэра Алексея Дёмкина.
«С наступлением жаркой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте — кондиционеры в некоторых автобусах или не включены, или не работают. По моему поручению контрольно-ревизорская служба «Гортранса» начала проверку работоспособности оборудования», — сообщил Дёмкин в своём Instagram-акаунте.
Контролёры контрольно-ревизорской службы с 12 мая начали выходить на линию для проведения профилактических бесед с экипажами транспортных средств о необходимости включения кондиционеров. До конца недели (16 мая) пройдет проверка всех маршрутов, которые по контракту должны быть оборудованы кондиционерами.
«Пишите номера маршрутов, к которым есть замечания, «Гортранс» возьмет в работу», — обратился градоначальник к горожанам.
Стоит отметить, в Прикамье пришла аномальная жара. Согласно метеопрогнозу, она продлится до 16 мая.