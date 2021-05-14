Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана уточнило реальное число случаев смерти от COVID-19. Об этом 14 мая сообщает издание InformBuro со ссылкой на ответ ведомства.

В минздраве уточнили статистические данные по итогам 2020 года. В ведомстве учли годовые отчеты регионов, протоколы клинических исследований, а также случаи поздней регистрации актов гражданского состояния.

Отмечается, что точные данные уже внесены в систему министерства. «Проводятся работы по обновлению статистических данных на официальном ресурсе», — добавили в ведомстве. С начала пандемии по конец апреля от COVID-19 скончались 6575 человек.

Отметим, 14 мая в министерстве здравоохранения сообщили, что от COVID-19 в Казахстане скончались 4017 человек, от пневмонии коронавирусного типа — 851 человек.

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