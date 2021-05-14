Киев, , 08:53 — REGNUM За минувшие стуки на Украине выявили 7562 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 14 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По последним данным, за сутки на Украине госпитализировали 2195 больных COVID-19, 287 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и Харьковской области — 681 и 665 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 143 448 случаев заражения, 47 620 пациентов скончались в результате заражения коронавирусом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 6813 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 346 летальных исходов, связанных с последствиями заражения.

Читайте также: За сутки на Украине выявили почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине практически исчерпаны запасы вакцины от COVID-19 под названием Covishield — индийского аналога вакцины AstraZeneca.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине закончилась одна из используемых вакцин против коронавируса