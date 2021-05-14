Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM В апреле в Бурятии цены на продукты питания в среднем выросли на 1,6% по сравнению с мартом. Наиболее существенно подорожали некоторые виды овощей и мяса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Лидером по росту цен стала свекла, подорожавшая за месяц более чем в полтора раза. Цены на капусту выросли на 13,5%, на огурцы — на 10,4%. Баранина подорожала на 9,4%, пиво отечественное на 5,6%.

«Снижение цен наблюдается на помидоры свежие на 4,1%, грибы свежие — на 1,4%, чеснок — на 1,0%, бананы — на 0,4%», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Алексей Цыденов своим указом продлил действие мер по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар останутся «замороженными» до 1 июня, на масло — до 1 октября 2021 года.

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