Токио, , 08:48 — REGNUM Китай может лишиться статуса развивающейся страны при решении глобальных экологических вопросов, включая сокращение выбросов углекислоты в атмосферу. Этого совместно намерены добиваться Вашингтон и Токио. Об этом сообщает газета Nikkei.

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По данным источников издания, правительство Японии и администрация США планируют поднять вопрос о переводе Китая в разряд промышленно развитых государств на саммите Группы семи, в которую входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония, который состоится в июне 2021 года. Такой вопрос может быть поставлен в ноябре на предстоящей в шотландском Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Токио и Вашингтон в качестве аргументов своей позиции указывают на то, что на сегодняшний день КНР по размеру валового внутреннего продукта уступает только США, пишет ТАСС. По американским и японским подсчётам, на Китай приходится более 28% глобальных выбросов углекислоты в атмосферу.

Сейчас Китай в международных документах по проблемам климата указывается в числе развивающихся стран, что существенно уменьшает его обязательства в борьбе с сокращением вредных выбросов в атмосферу по сравнению с развитыми государствами.

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Отмечается, что эта мера призвана кардинально повысить расходы Пекина в области глобальной экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей ООНв сентябре 2020 года, председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что его правительство планирует повысить обязательства Китая по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского климатического соглашения и призвал к «зеленой революции». Он также добавил, что его страна эффективно уравновесит свои выбросы углерода мерами по их компенсации к 2060 году.