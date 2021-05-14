Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Министерство обороны США оставило без комментариев инцидент в сирийской провинции Хасеке, когда колонну американской военной техники остановила военная полиция Вооружённых сил РФ.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — приводит слова официального представителя Пентагона Джессики Макналти ТАСС.

О произошедшем сообщил 13 мая замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. По его словам, по трассе М-4 в северо-восточной провинции Хасеке шла колонна американской военной техники. Это были шесть бронеавтомобилей типа MRAP.

Российский патруль, перекрыв дорогу бронетранспортёром, вынудил американские автомобили остановиться и повернуть назад. Колонна, уточнил Карпов, передвигалась «по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления».

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