Ставрополь, , 08:46 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса более 217 тыс. человек. Вакцинация проводилась все праздничные дни в мае, открыты дополнительные прививочные пункты, в том числе в крупнейших вузах края. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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«Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 217 тысяч жителей нашего края. Запасы вакцины в регионе достаточны», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Напомним, в Ставропольском крае в настоящее время действуют 103 стационарных прививочных пункта и 113 мобильных бригад. Создан запас вакцины в количестве почти 180 тысяч доз.

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