Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Астероид 2015 KJ19, диаметр которого составляет от 88 до 200 метров, 14 мая приблизится к планете Земля. Об этом 14 мая сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что небесное тело, размеры которого могут быть больше высоты пирамиды Хеопса, примерно в 06:04 по времени Восточного побережья США (13:04 мск) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к Земле.

При этом данное расстояние в 15 раз больше, чем от нашей планеты до Луны, скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч. По мнению специалистов CNEOS, данное небесное тело не является опасным для Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что пик второго весеннего звездопада Майские Аквариды придётся на 5 и 6 мая, звездопад продлится весь май.