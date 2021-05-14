Уфа, , 08:49 — REGNUM Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло днем 13 мая в Чишминском районе. Автомобиль KIA Rio, которым управляла 42-летняя женщина, двигался по автотрассе М-5 «Урал» в сторону Самары. На 1416-м км этой автодороги транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Отмечается, что в результате пострадала водитель автомобиля. Женщину срочно доставили в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с участием КамАЗа пострадали три человека.