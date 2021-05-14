Чита, , 08:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 14 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 700, причём 28 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 242 пациента (+22 за последние сутки) вылечены и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 828 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находятся в тяжёлом состоянии (-6 за последние сутки), 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за последние сутки).

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