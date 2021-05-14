Кротоне, Италия, , 08:44 — REGNUM «Кротоне» одержал победу над «Вероной» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Кротоне» голы забили полузащитник Адам Уна и нападающий Жуниор Мессьяс. А в концовке матча хавбек «Кротоне» Сальваторе Молина отправил мяч в свои ворота.

«Кротоне» смог покинуть последнее место в чемпионате Италии и занимает 19-ю строчку, в активе команды 21 очко. «Верона» идёт на 10-м месте с 43 очками.

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