Абакан, , 08:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 27 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 14 мая в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

С начала года в республике подтверждён 5101 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 4753 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 31 фамилией.

Лечение в стационарах на сегодняшний день проходят 114 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе пятеро пациентов — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, выздоровел 71 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё двое мужчин