Москва, , 08:44 — REGNUM В больницы Москвы начало поступать новейшее ангиографическое оборудование. Первый высокотехнологичный аппарат уже поступил в городскую клиническую больницу им. Филатова, сообщается на портале мэра столицы.

Ангиографы используются для высокоточной диагностики и проведения различных операций и открывают новые возможности при оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями.

Всего в ближайшие три года в рамках закупок по контрактам жизненного цикла будет приобретен 41 ангиограф. В 2021 году в столичные стационары будет поставлено 19 аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех больницах Москвы ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС).

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