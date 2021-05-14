Токио, , 08:43 — REGNUM Европейское подразделение японской компании Toshiba подверглась кибератаке со стороны группировки DarkSide, передает телеканал NHK со ссылкой на источник.

Отмечается, что подразделения компании во Франции Toshiba похищено более 740 Гб информации, в том числе о работе менеджмента и новых бизнес-проектах. Японская корпорация, по данным телеканала, сейчас расследует случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.

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