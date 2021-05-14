Йошкар-Ола, , 08:41 — REGNUM Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Новосибирска по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Установлено, что в сентябре 2020 года в составе организованной группы осужденный приобрел в Новосибирской области наркотические средства, которые затем были привезены в Марий Эл с целью сбыта.

Из незаконного оборота было изъято около 3 кг запрещенных веществ.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима.

Кроме того, остальные участники банды были осуждены ранее, в отношении еще одного наркоторговца сейчас расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах взят под стражу 21-летний кандидат в мастера спорта, которого подозревают в сбыте наркотиков. Следствие считает, что чебоксарец оборудовал тайник-закладку с 3,75 граммами наркотиков для последующего сбыта.

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