Барнаул, , 08:40 — REGNUM Инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева (ЛДПР) о введении нового пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов считает обычным предвыборным пиаром. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Ввести ежегодное единовременное пособие размере 10 тыс. рублей накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона — это одно из странных предложений, которыми депутаты от ЛДПР так славятся. Почему именно пенсионерам? Почему именно на СИЗы?

На мой взгляд, речь нужно вести об обеспечении СИЗами и тестами на COVID-19 всех граждан России. Необходимо сделать как в ряде зарубежных стран — создать по стране специальные пункты, в которых любой желающий гражданин, кому это именно необходимо, может бесплатно за счёт государства протестироваться на коронавирус и при необходимости получить для себя ограниченное число СИЗов — так будет правильно и справедливо.

А предложить выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч на СИЗЫ — это не более чем предвыборный пиар ЛДПР и ее депутата».

Как сообщало ИА REGNUM, письмо с предложением ввести новое пособие для пенсионеров Иван Сухарев направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова.