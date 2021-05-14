Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:44 — REGNUM В ночь с 13 на 14 мая в общежитии Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа отравились 13 студентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

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Специалисты Роспотребнадзора по Хабаровскому краю на месте разбираются в причинах массового отравления. В колледже нет столовой, студенты готовят еду себе сами.

Симптомами отравления были рвота и повышение температуры свыше 37 градусов. Выдано предписание на проведение дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий. Сотрудниками Роспотребнадзора, а также Центром гигиены и эпидемиологии проводится эпидемиологическое расследование для выявления источника инфекции.

Пострадавшие находятся в инфекционном стационаре. При этом утром 14 мая ещё семь студентов и четыре сотрудника колледжа пожаловались медикам на плохое самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми вынесен приговор в отношении двух сотрудников кафе, которые признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей и гибель ребёнка.