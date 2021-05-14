Ульяновск, 14 мая 2021, 08:39 — REGNUM В Ульяновске состоялось открытие улицы и мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны и следствия Абрама Марковича Разника. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Улица в честь фронтовика появилась в Заволжском районе областного центра, а мемориальная доска — у многоквартирного дома № 28 по улице Кирова в Железнодорожном районе, в котором проживал Абрам Разник. Он является ветераном Великой Отечественной войны, почётным гражданином Ульяновской области, ветераном следственных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Ульяновске в рамках Дня Победы и всероссийской акции «Сад памяти» появилась «Аллея Героев». Она посвящена Героям СССР. 8 мая в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату.
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Абрам Маркович Разник родился 2 ноября 1923 года в Смоленске, участвовал в обороне Сталинграда в должности командира стрелкового взвода. В день рождения получил тяжёлое ранение, после чего по ошибке занесён в списки погибших. Этот факт отражен на каменных знаменах с именами павших в зале воинской славы на Мамаевом Кургане. Работал в прокуратуре Ульяновской области.
Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также многими медалями, в том числе «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За трудовую доблесть».
В 2011 году присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Ульяновской области». В 2015 году он удостоен звания «Почётный гражданин Ульяновской области» (посмертно).