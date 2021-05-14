Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновске состоялось открытие улицы и мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны и следствия Абрама Марковича Разника. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Улица в честь фронтовика появилась в Заволжском районе областного центра, а мемориальная доска — у многоквартирного дома № 28 по улице Кирова в Железнодорожном районе, в котором проживал Абрам Разник. Он является ветераном Великой Отечественной войны, почётным гражданином Ульяновской области, ветераном следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Ульяновске в рамках Дня Победы и всероссийской акции «Сад памяти» появилась «Аллея Героев». Она посвящена Героям СССР. 8 мая в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату.

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