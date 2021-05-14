Токио, , 08:39 — REGNUM Правительство Японии намерено 14 мая объявить режим усиленных санитарных мер из-за роста числа выявляемых носителей коронавируса еще в трех префектурах стран. Об этом 14 мая сообщает агентство Kyodo.

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Как отметил журналистам министр по делам восстановления экономики, который отвечает за вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, Ясутоси Нисимура, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введут в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима и он будет действовать в период с 16 по 31 мая.

Также известно, что в рамках данных ограничений предприятия общепита должны будут работать только до 20:00 и переставать продавать алкоголь за час до этого. Также жителям данных префектур не рекомендовано выезжать за их пределы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021 года обратился к правительству Японии профсоюз врачей страны.