Прибайкальский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM В Бурятии возобновился судебный процесс над бывшим зампредом регионального парламента и действующим депутатом Баиром Жамбаловым, обвиняемом в совершении смертельного ДТП. На заседании 14 мая прокурор запросил для него 10 лет лишения свободы, сообщает телеканал АТВ.

Как отмечается, сторона обвинения считает, что вина подсудимого доказана. Однако адвокаты Жамбалова не согласны с этим и попросили суд вынести оправдательный приговор.

Напомним, трагедия произошла в начале января 2020 года. Поздно вечером возвращавшаяся с рыбалки компания на внедорожнике Land Cruiser Prado политика задавила 17-летнюю девушку и скрылась. Позже в полицию явился знакомый Жамбалова Галуст Пилосян, заявив, что за рулём машины был он.

Однако в следствии полагают, что управлял автомобилем в момент ДТП сам хозяин. Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля политик в суде отверг обвинения, вновь повторив, что он был в машине Пилосяна.

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