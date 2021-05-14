Пенза, , 08:44 — REGNUM В Пензе в этом году теплоснабжающими и теплосетевыми организациями запланирован капитальный ремонт более 18 км сетей. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Александр Юлин.

Также наметили провести мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 73-х котельных, 155-ти центральных тепловых пунктов, 14-ти насосных станций. В прошлом году капитально отремонтировали 8,57 км коммуникаций.

Глава горадминистрации Андрей Лузгин обратил внимание на сроки проведения ремонта. В частности, на проспекте Победы необходимо организовать круглосуточный режим работ. Неудовлетворительной признана динамика по восстановлению благоустройства в местах ликвидации аварийных ситуаций. На контроле департамента ЖКХ Пензы по линии ПАО «Т Плюс» числится 240 объектов. Из них 137 имеют асфальтовое покрытие, 103 — грунтовое. Мэр поручил усилить работу по благоустройству.

Градоначальник напомнил компаниям о гарантийных сроках содержания дорог. Восстанавливать асфальтное покрытие на магистральных дорогах необходимо большими картами. «Нас не устраивает сложившаяся ситуация, будем использовать административные штрафы и судебное принуждение», — предупредил Лузгин.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2020 году на ремонт дворов было представлено 67 заявок. Победителями отбора стали 46 дворовых территорий. В 2021 году сумма предоставляемого гранта увеличена до 750 тыс. рублей. Конкурс запланировали объявить в мае, приём заявок и подведение итогов пройдет до июня.

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