Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2549 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольший прирост новых случаев наблюдается в Алма-Ате — 557, Нур-Султане — 452, Карагандинской области — 348, Алма-Атинской области — 222. Всего в стране выявлено 353 140 случаев заболевания COVID-19.

С 1 августа 2021 года в Казахстане зарегистрировано 53 884 заболевания пневмонией коронавирусного типа. Общее число случаев пневмонии и COVID-19 достигло 407 024, число жертв 4868.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Пиковые значения были достигнуты в конце апреля. С начала мая наблюдается стабилизация ситуации.

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