Прага, , 08:32 — REGNUM Арендовавшая склады в чешской Врбетице компания Imex Group заявила об исчезновении крупного оружейного арсенала, который не мог быть уничтожен во время взрыва. Об этом сообщает Mlada fronta Dnes.

По данным издания, речь идёт о тысяче ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, восьмистах автоматах, пятистах пулемётах, а также более 100 пистолетах и тысяче других предметов вооружения.

В компании добавили, что это было утрачено во время взрывов и могло попасть к торговцам оружием на черном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

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